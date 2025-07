Quando vai passar o casamento de Maria de Fátima e Afonso em 'Vale Tudo'?

O casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) será exibido nesta semana em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima surgirá a caminho do altar no final do capítulo de quinta-feira (10). As gravações foram realizadas na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro.