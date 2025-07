Personagem querido tem final trágico após casamento em 'Vale Tudo'

Laudelino (Herson Capri) terá um final trágico nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

O empresário se casou com Aldeíde (Karine Teles) nos capítulos mais recentes da novela. No entanto, a felicidade do casal não dura muito tempo.