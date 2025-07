Odete Roitman e Maria de Fátima se unem para destruir Celina em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch) se unem contra Celina (Malu Galli).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após descobrir toda a verdade sobre a filha de Raquel (Taís Araújo), Celina ficará com o pé atrás a respeito do casamento de Afonso (Humberto Carrão) com a moça. Para interromper as desconfianças da ex-namorada de Esteban (Caco Ciocler), Fátima e Odete armam um plano.