Macedão da Chinelada: 'Fui colocado num paredão e fuzilado sem culpa'

Para evitar que o jornalista ficasse na geladeira, a diretoria do canal decidiu incluí-lo no Tá Na Hora, comandado por Dani Brandi, 41. A diferença de estilo entre Macedão e Brandi foi muito criticada pelos espectadores, o que ele próprio concorda.

Não ornou no ar. Eu estou de acordo em dizer que não ficou legal. Macedão da Chinelada em entrevista exclusiva a Splash

O apresentador, no entanto, nega qualquer desentendimento com a jornalista ou com o SBT. "Não teve absolutamente nada. Eu gosto da Dani, a gente se falava muito nos bastidores. Só não tínhamos a ver um com o estilo do outro".

Mas confessa a chateação com as críticas terem sido centralizadas nele. "As críticas vieram para cima de mim como se eu fosse o culpado de tudo o que estivesse acontecendo. A internet tem aquele efeito dominó: as pessoas julgam e começam a criticar e falar sem saber muito".

Fui colocado num paredão e fuzilado sem ter culpa de nada. O cancelamento que sofri foi como se eu tivesse falado uma coisa absurda. Eu só apresentei no meu estilo. No dia seguinte, falei: 'não quero mais entrar no Tá Na Hora, porque não é meu perfil, não vai ficar legal. E as pessoas vão imputar a mim um erro que não é meu. Macedão da Chinelada

Na época, o SBT explicou que o jornalista fez apenas uma "participação" no Tá Na Hora. "O jornal ficará só com a Dani Brandi no comando", disse a emissora, que negou afastamento.