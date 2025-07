Luiz Fernando Guimarães mostra bastidores de ensaio com filhos adolescentes

Luiz Fernando Guimarães, 75, realizou um ensaio fotográfico ao lado do marido, Adriano Medeiros, 50, e dos filhos do casal, Dante, 14, e Olívia, 12.

O que aconteceu

O ator publicou um registro dos bastidores da sessão de fotos, com os quatro posando junto para as câmeras. "O que acharam da família?", perguntou ele na legenda do post, divulgado em seu perfil do Facebook.

Guimarães também compartilhou uma foto somente dos irmãos Dante e Olívia. "Vocês, meus filhos, são minha maior riqueza", legendou ele, no Instagram.