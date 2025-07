Lexa emagrece 10 kg após gestação: 'Corpo não volta a ser como antes'

Lexa, 30, fala sobre emagrecimento após gravidez e quadro de pré-eclâmpsia.

O que aconteceu

Cantora citou as mudanças corporais após emagrecer 10 kg. "Depois que você tem uma pré-eclâmpsia, o corpo fica diferente. Como muda a pressão do nível arterial, o corpo incha. Já perdi todo o peso que ganhei, mas o corpo não volta a ser como antes", declarou ao jornal Extra.

De acordo com ela, se sente bonita mesmo não tendo o mesmo corpo antes de ficar grávida. "Passei por uma cesariana. Tenho uma cicatriz, que me dá muito orgulho. Mas ali onde passou a 'faca' não vai ser do jeito que era. Não estou tão neurótica não, viu? Estou gata, cada dia, um passo", pontuou.