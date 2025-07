Internautas reprovam novo visual de Guilherme Leicam: 'Desarmonização'

Guilherme Leicam, 34, voltou aos holofotes ao participar do programa Domingo Legal, exibido ontem pelo SBT. No entanto, o que mais repercutiu nas redes sociais foram as mudanças visíveis em sua aparência.

O que aconteceu

Durante a atração, o público notou transformações marcantes no rosto do ator, que já havia passado por procedimentos estéticos em 2021. Na ocasião, Leicam optou pela técnica conhecida como Full Face, que, ao contrário das aplicações pontuais, avalia a estrutura facial como um todo, buscando melhorar a simetria e o equilíbrio do rosto.

A nova aparência, no entanto, dividiu opiniões. Nas redes sociais, muitos internautas criticaram o resultado das intervenções mais recentes, chegando a classificar o procedimento como uma "desarmonização facial". "Difícil acreditar que o Guilherme Leicam estragou seu rosto com excesso de harmonização, sendo que já era perfeito antes", comentou um internauta.