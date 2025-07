'Um peido vira matéria': ator de 'Malhação' sobre críticas por aparência

Guilherme Leicam, 34, rebateu as críticas que recebeu pela sua aparência após participar do programa Domingo Legal, exibido ontem pelo SBT.

O que aconteceu

O ex-protagonista de "Malhação - Intensa como a Vida" (2012) publicou o vídeo em suas redes na noite de hoje. "Resolvi vir aqui fazer um pronunciamento sobre essa mídia que tá falando dessa carinha aqui conhecida. No último domingo, fui no Domingo Legal e foi muito legal, divertido, acordei agora pouco com uma série de pessoas me mandando mensagem falando como repercutiu uma série sobre meu rosto, sobre eu ter feito harmonização."

Guilherme continuou. "Um monte de gente já veio me procurar pra falar sobre. Gente, tenho nem tempo pra falar sobre isso. Fui pra divulgar o projeto social que eu tenho que salva a vida de pessoas. Por que que não dão foco nisso?"