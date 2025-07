Por onde anda Geovanna Tominaga, que virou meme com Susana Vieira

Por onde anda Geovanna Tominaga?

Ela fundou a empresa Celebrando Amor, especializada na realização de cerimônias de casamento, em 2017. Desde então, Geovanna também se denomina como "casamenteira": até o dia do casamento, se dedica a um processo que envolve entrevistas individuais, conversas com o casal em conjunto e, eventualmente, com amigos mais próximos e familiares. Tudo para conseguir algo único no momento da cerimônia, como contou ao UOL na época.

Apesar de já não ser mais repórter, a comunicadora ainda estava presente na TV, como participante de reality. Ela venceu a 3ª temporada do Dancing Brasil, da TV Record, em 2018, e levou um prêmio de R$ 500 mil.

Após o nascimento do filho Gabriel, criou o site Conversas Maternas. A iniciativa é um portal com informações para pais de crianças.

Em 2024, publicou "Terra do Contrário", seu primeiro livro. A história infantil tem como protagonista Caio, um garoto que vê o mundo de cabeça para baixo e acaba se sentindo afastado das outras crianças.