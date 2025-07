Rejeitada por TV em 2006, como Galinha Pintadinha virou império bilionário

O material não foi aprovado pela emissora, e o vídeo ficou "esquecido" no YouTube por seis meses, até que eles perceberam o sucesso orgânico. "Falaram: pode apagar o vídeo, mas acabei esquecendo. Depois de seis meses, a gente tinha 500 mil views e muitas mães pedindo mais. 'Poxa, que gracinha, quero mais'", completa Juliano.

A partir do feedback positivo do público no YouTube, eles se uniram, juntaram as moedas e decidiram finalizar a produção dos demais vídeos. Como o YouTube não monetizava na época, eles decidiram usar a plataforma para compartilhar alguns vídeos e disponibilizar o link de uma loja virtual onde venderiam DVDs. "Quando a gente vendeu os primeiros mil DVDs, falamos: 'Isso aqui tá bom'. E vendemos mais mil...", recorda Juliano.

O sucesso da Galinha Pintadinha foi totalmente por acaso, refletem eles. "Talvez se a gente tivesse dinheiro para pagar o motoboy, poderia ter sido aprovado. Falta de grana às vezes dá certo, é raro, mas dá certo", brinca Marcos.

A gente assistiu de perto a transição do físico para o digital, a gente ganhou bastante dinheiro com o DVD, mas com o tempo ele foi sumindo. A gente tinha assinado com a Som Livre, foi um momento importante. A Galinha Pintadinha foi a última grande artista a vender DVDs no Brasil. O YouTube passou a dar grana e substituiu os DVDs. Marcos Luporini

Juliano Prado e Marcos Luporini, criadores da Galinha Pintadinha Imagem: Divulgação

Números

Desde 2006, a Galinha Pintadinha lançou 5 DVDs, temporadas de série audiovisual, peças de teatro e firmou parcerias para lançar produtos licenciados. Eles chegaram a ter 900 produtos no mercado; agora, são mais de 300. "Pelúcias, coletes salva-vidas, lápis, iogurte, milho... Tudo já passou pela gente", brinca Juliano.