Filho de Andressa Urach surpreende ao explicar por que não a chama de 'mãe'

Arthur Urach, 20, revelou por que prefere chamar Andressa Urach, 37, pelo primeiro nome ao invés de interpelá-la por 'mãe'.

O que aconteceu

O rapaz explicou que a criadora de conteúdo adulto costumava não atender ao ser chamada assim. "Muita gente me faz essa pergunta, mas é o seguinte: a Andressa, toda vez que eu vou falar com ela e eu tento chamá-la de mãe, ela não ouve. Aí eu chamo de 'Andressa' e ela ouve. [Por isso] meio que me acostumei a chamá-la de 'Andressa'", detalhou ele, nos stories de seu Instagram, ao responder o questionamento de um seguidor sobre o assunto.

Arthur também esclareceu que, apesar de uma breve pausa, segue ativo na carreira de DJ. "Gente, eu ainda sou DJ. Eu tô um pouquinho parado porque estou organizando algumas coisas da minha vida, mas, assim que voltar para São Paulo, por volta do dia 15, vou começar a abrir a minha agenda."