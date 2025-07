Erasmo Viana revela virada espiritual após superar vício em pornografia

Coragem que eu tenho hoje para falar, para me abrir, justamente pelo fato de querer contribuir na vida das pessoas de forma positiva e possam usar isso a seu favor. Essa busca de me curar e sair desse ciclo vicioso foi buscar meu relacionamento com Deus.

Erasmo

O influenciador destacou que o caminho que está trilhando não está ligado a uma religião específica. Seu desejo é manter o relacionamento pessoal com a fé. "Vim de família católica, tinha buscado a conexão com a umbanda, fui muito bem aceito, tenho gratidão, mas sentia que faltava algo ainda maior, esse algo maior era o relacionamento com Jesus", afirmou, segurando uma Bíblia ao compartilhar o vídeo com os fãs. Erasmo reforçou que não segue uma doutrina específica.

Erasmo falou abertamente sua antiga relação com conteúdos adultos.