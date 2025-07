RedeTV! atualiza estado de saúde de Edu Guedes após cirurgia

A edição de hoje do programa Fica Com A Gente, normalmente apresentado por Edu Guedes, começou com uma atualização sobre o estado de saúde do apresentador.

O que aconteceu

O apresentador se recupera de cirurgia. No programa, a jornalista Silene Gonçalves leu um comunicado da assessoria de imprensa de Edu Guedes: "Passou bem a noite, segue em recuperação estável e evoluindo de forma positiva. Cada dia é uma vitória".

Edu Guedes está internado em São Paulo. "Hoje nós abrimos o programa com a notícia que tomou as redes sociais e outros canais de comunicação neste final de semana: nosso querido chef e apresentador Edu Guedes precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico no pâncreas para a retirada de um tumor", informou a jornalista no Fica Com A Gente.