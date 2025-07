Diego Hypolito revela que foi à falência: 'Perdi R$ 10 milhões em meses'

O ex-ginasta destacou que sua mãe sofreu ao ser despejada da própria casa, quando ele prometeu a si mesmo que iria sair daquela situação. "Minha mãe quase morreu quando a gente foi despejado. Depois disso, eu decidi que iria reconstruir tudo que era da minha mãe. O BBB foi uma aposta para me dar projeção, para as pessoas lembrarem dos meus títulos [no esporte] e me conhecerem".

Diego Hypolito entrou no reality ao lado da irmã, Daniele. No reality, o ex-ginasta chegou na reta final e deixou o programa como um dos preferidos do público. Atualmente, ele se dedica a vida de influenciador e comentarista esportivo no Grupo Globo.