Odete Roitman de chinelo: Deborah Bloch revela bastidores de 'Vale Tudo'

Débora Bloch, que dá vida à poderosa Odete Roitman no remake de Vale Tudo (Globo), divertiu os fãs ao compartilhar os bastidores da novela.

O que aconteceu

A atriz compartilhou registros descontraídos das gravações feitas na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio. Em meio a selfies com o elenco, um clique roubou a cena: Débora Bloch, elegantemente vestida como Odete, mas calçando um par de chinelos básicos nos bastidores. O detalhe chamou a atenção.

Bloch mostrou os bastidores do casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso Roitman (Humberto Carrão). As cenas devem ir ao ar na sexta-feira.