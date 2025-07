Danilo cai para trás ao encontrar mulher misteriosa no porta-malas

Danilo (Felipe Simas) encontra Nina (Flora Camolese) no porta-malas do carro nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Eufórica com o retorno da filha, Filipa (Cláudia Abreu) organiza um reencontro entre Nina e suas antigas amigas. Mas em um gesto impulsivo, a jovem se esconde no porta-malas do carro de Danilo (Felipe Simas), motorista da família.