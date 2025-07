Autora de 'Além do Toque' atiça imaginação e apimenta casamentos com livros

Tem leitoras que falam que o casamento estava morno, mais sério. Elas começaram a ler livros de romance ou que tenham [cenas quentes] e começaram a despertar, tiveram essa provocação. Mari Sales

Segundo ela, o nível de detalhe nos livros eróticos são a chave dessas descobertas. "O propósito de uma cena quente é te ajudar a conhecer o corpo feminino. Existe uma crença de longa data de que isso é proibido, que é feio, que a mulher não pode sentir prazer, não pode nem desejar. Os livros, principalmente os mais detalhados, trazem esse outro olhar".

Nós, mulheres, somos muita imaginação, por isso que a gente pode até fazer de luz apagada. [...] A gente precisa só de um estímulo o suficiente para imaginar. Algumas são bloqueadas até para imaginar, mas precisam ter um local seguro para vivenciar essas fantasias e fetiches. Mari Sales

Ela não se importa com quem critica o gênero erótico e diz que é preciso normalizar o sexo na literatura. "A intimidade de um casal pode ser saudável, boa, bonita e sagrada, não só no sentido espiritual, mas também no sentido de que é algo que pode gerar uma vida. [...] Por isso, eu escolho entrar, estar e fomentar os canais onde existe muita demanda, necessidade, fome, desejo de ter mais livros de romance."

Mari conta que já fez o primeiro R$ 1 milhão com suas produções e que já deve estar ultrapassando o segundo. Hoje, ela é a terceira autora mais lida do Kindle Unlimited no Brasil. São mais de 140 publicações na Amazon Brasil e mais de 35 títulos físicos com o Grupo Editorial Portal. Cinco de suas obras foram transformadas em audiolivro pela Audible e, agora, "Além do Toque" se tornou sua primeira adaptação para as telas.

O ritmo de produção é intenso: em média, Mari escreve 20 livros por ano e publica de 12 a 15 obras. "Se somar todo o meu salário da época de TI, eu não ganhei isso. E olha que eu trabalhei 14 anos [na área]. Eu estou há nove anos com a escrita, e já bati meu milhão. Tudo isso com a minha constância, meu comprometimento [que vem da TI], meu comprometimento com a intensidade de entregar o livro", conta.