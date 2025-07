Após encontrar bebê desaparecido, Maria morre em 'Êta Mundo Melhor'

Maria (Bianca Bin) morre nos próximos capítulos da novela "Êta Mundo Melhor" (Globo).

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de amanhã, Maria, ao sair da igreja, se depara com Zulma (Heloisa Périssé) na porta do local. A esposa de Celso (Rainer Cadete) reconhece a marca de nascença do filho de Candinho (Sergio Guizé) no colo dela.