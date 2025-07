Anne Hathaway mistura Gaga e Taylor para ser diva pop: 'Iniciante de novo'

Artista afirmou ter aprendido a dançar, cantar e voltar ao estágio de iniciante para viver a personagem. "Tive que me submeter a ser uma iniciante. A humildade — aparecer todos os dias sabendo que você vai ser péssima. E tem que ficar tudo bem. Você não é 'ruim', é apenas uma iniciante. Chegar a essa mentalidade — tive que me desfazer de coisas que eram difíceis de desfazer. Foi bem-vindo, mas foi difícil, como experiências transformadoras podem ser."

Ganhadora do Oscar teve aulas diárias de dança, das 8h às 18h, e de canto. "Dizia: 'Tem que me mostrar como está se sentindo com o seu corpo. Não pode me dizer que está com raiva; me mostre'. Esse foi o treinamento, tirar Annie da cabeça. Me lembro daquele primeiro dia, pensando: 'Ela é como uma boneca, tão graciosa.' Pensei: 'Tenho que quebrar essa pessoa'", relembrou a coreógrafa Dani Vitale.

Anne Hathaway admitiu a dificuldade até para respirar. "Aprendi a respirar. Meu corpo estava tão travado — literalmente não conseguia respirar fundo. Vinha tentando abrir aquele espaço há anos e achava que era fisicamente impossível. Toda a minha respiração estava presa", confessou.