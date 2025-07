Justus e esposa defendem filha de ataque: 'Julgamento extrapolou bom senso'

Ana Paula Siebert, 37, e Roberto Justus, 70, defenderam a filha Vicky, 5, nas redes sociais.

O que aconteceu

Casal se pronunciou após a caçula ser atacada. Em vídeo postado ontem no Instagram, eles criticaram o ódio disseminado nas redes.

Os dois indicaram que os ataques começaram após a filha posar com uma bolsa de grife. "Um professor de uma universidade federal, começou com um comentário de um professor, depois de uma psicóloga e outras pessoas condenando uma foto que publicamos da nossa família. Ela apareceu com uma bolsinha que nem compramos. O julgamento extrapolou o bom senso. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina."