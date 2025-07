Ana Hickmann se pronuncia sobre câncer de Edu Guedes: 'Continuem rezando'

Câncer de pâncreas

Edu Guedes passou mal há alguns dias após uma infecção originária de uma crise renal. Ele passou por mais de um procedimento cirúrgico de emergência e descobriu um nódulo no pâncreas.

Ele passou por uma cirurgia para retirar os nódulos. O procedimento durou seis horas e foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A assessoria do apresentador informou que os próximos sete dias serão "bastante delicados". Comunicado oficial com informações da equipe de Edu Guedes foi compartilhado pela RedeTV!

Edu e Hickmann se casaram em maio desse ano. O casal se prepara para a cerimônia religiosa, que acontecerá em Araras, interior de São Paulo.