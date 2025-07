Ana Castela desabafa após chorar em show: 'Estão me pegando pra Cristo'

Ana Castela, 21, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após se emocionar e cair no choro durante uma apresentação no final de semana.

O que aconteceu

No vídeo publicado hoje, a boiadeira agradeceu o apoio do público. "Tô aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu tô recebendo, todas as fotos e mensagens. Foram todas lindas, obrigada do fundo do meu coração", afirmou.

A cantora falou sobre sua luta emocional. "Não tô passando por uns dias muito legais, foram difíceis, muito, principalmente porque tô tentando criar uma cabeça mais forte porque tô aprendendo a lidar com esse mundo da internet. Não é fácil pra mim, pra ninguém que está nesse meio", concluiu.