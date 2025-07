Sabrina Sato 'naturaliza' vagina: 'Quando a gente se conhece, tudo muda'

Quando tratamos o tema com leveza no dia a dia, acaba abrindo espaço para conversas reais. Três em cada quatro mulheres vão ter algum episódio de Candidíase durante suas vidas, isso não pode ser um tabu... Naturalizar essas conversas é uma forma de colaborar com a melhora da nossa saúde íntima. Sabrina Sato

O slogan "botar a pepeka na mesa" subverte ao trocar o termo usado para o genital masculino para um feminino. E, para Sabrina, até a forma como falamos sobre nosso corpo pode ser empoderadora.

"A campanha trouxe um olhar novo para esse tema tão importante, colocando o poder feminino no centro da conversa de um jeito super potente. Quando conhecemos de verdade, tudo muda, inclusive a forma como nos cuidamos e como ocupamos os espaços", diz a apresentadora.