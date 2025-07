Lu Gimenez diz que filho teme ser cantor por comparação com Mick Jagger

No podcast, Gimenez também contou que Lucas evita os holofotes, parte pela forma como foi criado, porque a apresentadora buscou protegê-lo do assédio da mídia na infância. Já adulto, e embora seja filho de duas personalidades midiáticas, o jovem preferiu continuar no "anonimato" e não gosta nem mesmo de aparecer em publicações nas redes da mãe.

Gimenez já revelou que Lucas mantém uma boa relação com o pai. "O Mick não morava no mesmo país que meu filho, então essa conexão de tempo e espaço era mais difícil para ele. Mas ele [Mick] gosta muito dos filhos, é uma pessoa extremamente carinhosa, está sempre atento".

Além de Lucas, Luciana Gimenez também é mãe de Lorenzo, 14, do casamento com o empresário Marcelo de Carvalho. Atualmente, a apresentadora está solteira e diz manter uma boa relação com todos os ex-companheiros.