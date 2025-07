Katy Perry e fortuna no OnlyFans: quem é brasileira que 'ameaça' casamentos

A modelo relatou que ganha US$ 1,5 milhão (R$ 8,1 milhões) por mês com os conteúdos adultos. Sua primeira medida após aumentar seus ganhos foi a de aposentar os pais. "Minha mãe, que costumava acordar às 6h para ir trabalhar, acordou às 10h e me ligou chorando. Ela não conseguia se lembrar da última vez que se sentiu tão livre", lembrou.

Ela ganhou fama pela primeira vez em 2021, quando participou de uma disputa semelhante a da série "Round 6" promovida pelo empresário MrBeast. Vídeo acumulou mais de 75 milhões de visualizações. "Quando ganhei meus primeiros cem mil dólares, só lembro de chorar", disse ao jornal britânico Daily Mail.

Eu mereço estar confortável. Eu mereço me sentir bem. E não devo explicações a ninguém por isso. Acho que ninguém deve

Camilla Araujo ao NY Post

Camilla faz parte do Bop House, casa de influenciadoras digitais do TikTok que também fazem sucesso vendendo conteúdos no OnlyFans. A brasileira tem mais de 5,3 milhões de seguidores no Instagram e 9,3 milhões no TikTok.