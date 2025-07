Filho de Celso Portiolli aparece no 'Domingo Legal'; quem é ele?

O Domingo Legal de hoje contou com uma participação especial: Pedro Portiolli, filho do apresentador Celso Portiolli. O jovem assistia ao programa quando foi convidado para subir no palco pela Narcisa, personagem de interpretada por Tiago Barnabé.

Hoje tem visita ilustre, o filhote do Celso! #DomingoLegal pic.twitter.com/igyRgJtOZQ -- Domingo Legal (@Domingo_Legal) July 6, 2025

Quem é Pedro?

O jovem tem 22 anos. Além dele, Celso Portiolli é pai de outras duas meninas, Laura, 25, e Luana, 18. Os três são filhos de seu casamento com Suzana Marchi.