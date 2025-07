Fernanda Paes Leme diz que mulher é 'machista' ao julgar homem que brocha

Fernanda Paes Leme, 42, apontou comportamento "machista" da mulher que julga ou faz piada do homem que brocha durante o sexo.

O que aconteceu

Paes Leme abordou o assunto ao falar sobre como o machismo também afeta o homem. Em seu videocast O Grande Surto, ela recebeu os influenciadores Vitor DiCastro e André Brandt para debater se "existe homem sentimental". Juntos, os três discorreram que, historicamente, o homem foi ensinado a não demonstrar sentimentos, que precisa medir forças com seu semelhante, além de ter sido ensinado a suprimir as próprias emoções e a ser uma "máquina sexual", que não pode "falhar" no ato.

Nesse contexto, a apresentadora destacou que muitos jovens têm recorrido a medicamentos para deixar o pênis ereto em uma tentativa de performar melhor no sexo. "Sexualmente falando, um monte de cara jovem tomando vários remédios perigosos para não brochar, para performar de um jeito em que a mulher não se decepcione", iniciou.