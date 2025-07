Deborah Secco diz que já namorou mulheres: 'Existem muitas formas de amar'

Alguém falou para a Maria que tive muitos namorados, e eu disse: 'Quando você tiver um namorado que te faça mal, que te machuque, vá embora. Não importa quantos sejam'. Busquei homens que me abandonavam, que não escolhiam por mim, porque meu pai tinha esse padrão. Não era racional. Ele é incrível, mas foi o que ficou da separação deles. Deborah Secco

Secco se diz contra a polarização política. "A gente precisa de um caminho do meio, porque essa polarização só traz danos. Uma alternativa a essa loucura de direita e esquerda. Nada que gera ódio pode ser bom. E não estamos em um bom momento. Eu acompanho política menos do que eu gostaria e mais do que estou suportando. É muito difícil ser politizada no Brasil".