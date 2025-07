Como é o novo humorístico da Globo que une stand-up e vergonha alheia

Um dos destaques é o quadro Passa o Telefone, uma versão renovada do Webbullying, sucesso de Mauricio na internet. Nele, o comediante assume o controle do celular de uma celebridade e interage com contatos reais. "Agora estou fazendo com grandes estrelas da TV. É muito legal pegar o celular da Deborah Secco, obviamente com o consentimento dela, e brincar com algumas coisas, se passar pelo Denílson, mandar mensagem para o Belo através da Gracyanne... O quadro ficou maior".

Para Mauricio, o programa acerta ao colocar famosos e anônimos na mesma saia justa. "Todo mundo tem um vexame engraçado, uma fofoca absurda, um segredo bizarro. Exploramos muito isso. É muito engraçado juntar essa turma famosa com o povo. Ver o povo fazer perguntas que o famoso não tá acostumado e ele entrar na brincadeira. É um programa sobre vida real".

Encomenda da Globo

A ideia do programa surgiu a partir de uma encomenda da Globo feita em 2024. "A Patrícia Pedrosa, diretora do núcleo de humor da Globo, me ligou pedindo um projeto que usasse a galera do stand-up de São Paulo, mas sem necessariamente fazer stand-up. Aí eu criei uma série de quadros e chamei o Daniel Nascimento e o Gui Cintra para desenvolver comigo".

Sempre é um bom momento para ter comédia em todo lugar. Mauricio Meirelles a Splash

O piloto inicial foi gravado em novembro 2024 com o ator Rodrigo Lombardi e aprovado após entrega da versão final em 2025. Desde então, quatro episódios foram produzidos. "Só preciso agradecer publicamente ao Rodrigo Lombardi porque ele que fez o piloto. O cara saiu da casa dele para fazer o piloto, que foi muito bem-sucedido, bem engraçado, dali, a gente observou o que ficaria bom, o que não ficaria, o que gravamos certo, o que gravamos errado".