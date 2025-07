Aos 12, filha de Sheila Mello chama atenção por altura

Sheila Mello, 46, curtiu o fim de semana com a filha, Brenda, 12, e a altura da pré-adolescente chamou a atenção.

O que aconteceu

Sheila levou a filha para patinar no gelo e mostrou alguns registros. "É uma ginasta essa garota. Tem que fazer um passinho vocês duas, Bre", disse ao filmar Brenda.

Em outra foto, Brenda aparece no colo da mãe e surpreende pela altura e pela semelhança com a ex-dançarina. A pré-adolescente é fruto do antigo relacionamento de Sheila com Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.