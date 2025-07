Ana Castela chora em show e recebe apoio de Gustavo Mioto: 'Tudo invertido'

QUE MOMENTO! Equipe da estrada de Ana Castela se reúne e faz uma homenagem pra ela durante um show em Minas Gerais. Que coisa mais linda! ?? pic.twitter.com/xBii53S9fE -- Boiadeira Hits (@boiadeirahits) July 6, 2025

Gustavo Mioto defendeu ex-namorada após vídeo circular nas redes. "É... se isso é choro de má educação, grosseria, pessoa má que maltrata pessoas. Com certeza tamo precisando de mais gente grossa no nosso meio. Deve estar tudo invertido no mundo", escreveu ele.

Ana Castela foi criticada por prefeito de cidade. Zé Coca (PP-BA), prefeito de Jequié, que a chamou de "mal educada" e a acusou de não ter atendido os fãs durante sua passagem pelo São João da cidade. A cantora se defendeu nas redes sociais. "Atendemos as crianças com muito carinho, distribuímos copos e Carmeds da Boiadeira, tudo com o maior cuidado e boa vontade. É claro que, humanamente, não seria possível atender todo mundo", disse.