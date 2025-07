Galisteu defende lugar no Carnaval e acolhe Virginia: 'Militância chata'

Galisteu desfilou com a Portela pela primeira vez em 1996. Entre passagens pela Unidos da Tijuca, Rocinha e uma pausa de seis anos nos trabalhos carnavalescos, ela voltou à azul e branca em 2023 como madrinha de bateria.

As críticas sobre seu corpo e as roupas que costuma vestir também não incomodam. Ela diz que nunca tentou agradar as pessoas e que, para ela, a história de uma mulher é mais importante que sua idade ou seu visual. "Para quem gosta da vida, envelhecer faz parte. E tem que ser com dignidade, com alegria, dentro daquilo que você acredita que faz parte da sua personalidade", diz.

Reality põe família sob os holofotes

Alexandre Iódice, marido de Galisteu, e Vittorio, filho de 14 anos da apresentadora, são personagens de destaque ao longo do reality. A série também acompanha a rotina de trabalho dos funcionários de Galisteu, como o assessor Xalana e o cabeleireiro Thiago Fortes.

Apesar da exposição, a apresentadora prefere manter partes da vida pessoal reservadas, como a vida sexual com Alexandre. Em um dos episódios, Alexandre e Galisteu visitam uma sex shop. Tudo, porém, tem tom de brincadeira, e o episódio não avança muito na intimidade do casal. Ambos dizem que preferem fazer e não falar sobre sexo, inclusive entre eles.