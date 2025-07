Wanessa Camargo diz que ex-marido mandou seu currículo para Beyoncé

Wanessa Camargo, 42, revelou que conseguiu abrir shows da Beyoncé, 43, no Brasil, em 2010, graças ao ex-marido, Marcus Buaiz, 45.

O que aconteceu

Camargo explicou que, na época, Buaiz enviou seu currículo para a equipe da diva americana sem que ela soubesse. "Na verdade, isso é mérito do meu ex-marido que pegou meu currículo e mandou para o pai da Beyoncé. Ele falou: 'mandei seu material para o escritório da Beyoncé para você abrir os shows dela, foi aprovado e eles querem que você abra três shows'", afirmou durante participação no podcast Bagaceira Chique.

A cantora admitiu que sua reação inicial foi de negação. "Eu, a pessoa que se autoboicota, falei: 'não, ninguém vai querer me ver, vão me vaiar'. Na verdade, eu nem comemorei no começo porque fiquei com muito medo. Naquele momento, eu estava fazendo uma transição musical, fazendo uma coisa mais pop, e ainda havia resistência do público pop em me aceitar, em gostar de mim".