Os filmes favoritos de Mikey Madison; um deles é uma comédia adolescente

Paris, Texas (1984)

Dirigido por Wim Wenders, "Paris, Texas" acompanha Travis (Harry Dean Stanton), um homem que reaparece após quatro anos desaparecido no deserto. Reencontrado por seu irmão Walt (Dean Stockwell), ele tenta se reconectar com o filho Hunter (Hunter Carson) e com Jane (Nastassja Kinski), sua ex-companheira. A jornada leva Travis a confrontar seu passado e as razões de seu isolamento. Filmado com sensibilidade e paisagens desoladoras, o drama explora temas como solidão, redenção e laços familiares. Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, o filme é celebrado por sua narrativa poética e atuações marcantes.

"Paris, Texas" não está disponível em streaming no Brasil.

Loulou (1980)

Dirigido por Maurice Pialat, Loulou retrata o tumultuado romance entre Nelly (Isabelle Huppert), uma mulher de classe média insatisfeita com seu casamento, e Loulou (Gérard Depardieu), um sedutor marginal sem ambições. O filme explora a atração física e a dinâmica de poder no relacionamento dos dois, enquanto Nelly se divide entre o conforto burguês e a paixão autodestrutiva. Com diálogos cruéis e cenas de forte realismo, Pialat critica as convenções sociais e a natureza contraditória do desejo. O longa foi premiado no Festival de Cannes e é considerado um marco do cinema francês moderno.