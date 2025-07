Rita Lobo diz que libido 'foi embora', mas é criativa no casamento

Ela também falou sobre como lida com esse período de transição e ressaltou que tem sofrido com problemas de esquecimento. "Estou na perimenopausa, lido com isso sendo disciplinada, não estou com calor nenhum, durmo maravilhosamente bem, mas a menstruação está uma loucura".

Rita Lobo é casada com o jornalista Ilan Know, que também é seu sócio. Ela é mãe de Gabriel e Dora de uma relação anterior.