Mais de dez prêmios: quem é jornalista americano que elogiou o SUS?

Terrence McCoy em reportagem do The Washington Post

Acidente

Terrence estava voltando para a capital fluminense, pois seu filho estava com febre. Ao colocar as malas no carro, o porta-malas se fechou inesperadamente e bateu em sua cabeça, causando um ferimento com sangramento intenso.

Uma ambulância foi chamada, e ele foi levado ao atendimento público da cidade, no Hospital Hugo Miranda. Durante sua passagem por lá, foi atendido por um médico, levou pontos, fez um raio-X, uma tomografia computadorizada e recebeu medicação. Tudo sem nenhum custo.

Filho de Terrence também foi atendido. A criança, que estava com febre, foi atendida por um pediatra após uma hora de espera e recebeu o diagnóstico de amigdalite, com a orientação necessária para o tratamento. "A conta do hospital do meu filho foi a mesma que a minha: US$ 0", escreveu o jornalista.