Os 10 melhores filmes do século 21, de acordo com Stephen King

O escritor Stephen King, 77, revelou, em uma pesquisa especial realizada este ano pelo The New York Times, a lista dos filmes que mais o impactaram nas últimas décadas. A seleção reúne títulos variados - alguns até surpreendentes -, mas há aqueles que exploram o suspense, a violência e a tensão psicológica, tal qual sua obra. Veja quais foram os eleitos do mestre do terror.

'Falcão Negro em Perigo' (2001)

Dirigido por Ridley Scott, o filme acompanha a missão de soldados americanos em Mogadíscio, na Somália. Rapidamente, o local se transforma em um inferno quando dois helicópteros Black Hawk são derrubados. Estrelado por Josh Hartnett e Ewan McGregor, o longa venceu dois Oscars, de Melhor Montagem e Melhor Som, destacando a brutalidade e o caos da guerra moderna. Disponível no Max.