Nu frontal e 18+: como é peça gay que narra vida de autor francês 'maldito'

O ator destaca que a peça aborda temas que seguem atuais no debate sobre afetividade e solidão no universo LGBT+. "O quanto isso pode ser complexo na nossa sociedade até hoje, quando se trata do que é o amor para um homem gay, com todos os traumas e repressões que vivemos. Existe uma banalização das relações de afeto no meio LGBTQIAPN+ disfarçada de liberdade".

A recepção, segundo Thiago, tem sido marcada por choque e identificação. "O público gay se identifica nas relações apresentadas e se questiona. As pessoas relatam uma certa revolta, torcem por Genet como se torcessem por si mesmas."

Para ele, a peça cumpre seu papel de provocar reflexão. "O papel da arte é esse: plantar questionamentos. Fico feliz de poder apresentar Genet para mais pessoas e provocar essas discussões."





"Marginal Genet"

Onde: Teatro Ruth Escobar (Rua dos Ingleses, 209 - Bela Vista)

Quando: Até 26 de julho, sextas-feiras, 20h30, sábados, 20h

Ingressos: a partir de R$ 55, meia-entrada (via sympla)