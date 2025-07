Léo Lins volta a fazer piada gordofóbica com Thais Carla após condenação

Léo Lins, 42, voltou a fazer piadas gordofóbicas com Thaís Carla, 32. Ele já foi condenado a indenizar a dançarina anteriormente pelo mesmo motivo.

O que aconteceu

Em seu novo show, Lins chama pessoas no palco e pede que demonstrem talentos. Uma pessoa afirmou que seu talento era dobrar calcinhas.

O humorista comentou ofendendo Thais Carla. "Dá para você viralizar no YouTube fazendo isso, dobradura de calcinha. [Com a] calcinha da Thais Carla você faz uma escultura de uma cidade e exibe na entrada da cidade", disse em vídeo publicado ontem no seu canal do YouTube.