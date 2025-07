Isabeli Fontana posa de biquíni e faz topless no México

Isabeli Fontana, 42, compartilhou fotos de biquíni e fazendo topless durante viagem no México.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a modelo postou uma série de fotos após fazer aniversário e completar 42 anos. Nas imagens, aparece fazendo topless. "Este aniversário é mais do que uma passagem do tempo. É um realinhamento, um retorno ao meu centro. As lições que vivi, as batalhas que enfrentei, Não me endureceram — elas me abriram", escreveu na legenda.

Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Viva! Viva! Você merece todo amor sempre nessa vida!", disse Sabrina Sato; "Gatíssima", exaltou Cleo.