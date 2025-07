Fábio Assunção diz ter sido surpreendido por 3 irmãs em quarto de hotel

Fábio Assunção, 53, refletiu sobre assédio sofrido no auge da fama, e citou a vez em que três irmãs invadiram seu quarto em um hotel.

O que aconteceu

Assunção destacou que estreou na TV aos 19 anos e na época era muito requisitado para fazer presença vip em festas. "Tinha muita essa coisa de fazer presença, essa coisa de rasgarem minha camisa, passarem a mão, puxar o cabelo, era constante... E eu na posição de homem... A galera ali, eu com 19, as garotas com 16, 17, 18 anos", declarou durante participação no programa Surubaum.

Em uma ocasião, três irmãs conseguiram entrar no seu quarto, fato que o deixou chocado. "Uma vez fui fazer [presença] em um baile de debutante, quando voltei tinham três irmãs no meu quarto".