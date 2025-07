Ex-BBB 24, Michel trabalha como motorista de app em BH: 'É mais uma renda'

Michel Nogueira, participante do BBB 24, está trabalhando como motorista de aplicativo em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Ele compartilhou uma sequência de stories no Instagram para comentar sobre o tema. "Precisou de qualquer coisa? É só me mandar mensagem. Eu não queria falar nada, mas sou cinco estrelas. Amo viajar e dirigir, estou sempre disponível. É o que estou fazendo no momento", disse em vídeo publicado na rede social.