Esposa de Jacaré comenta affair do ex-dançarino e Sheila Mello

Gabriela Mesquisa, esposa de Jacaré, 52, do É o Tchan!, se pronunciou após Sheila Mello, 46, revelar que teve um affair com o ex-dançarino.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a empresária disse que o caso está longe de ser novidade. "Como realmente é: conheci o Edson no final de 1999 e naquele mesmo ano também tive o prazer de conhecer a Sheila e demais integrantes do grupo. Sempre soube do relacionamento que eles tiveram e isso nunca foi um problema para mim. Afinal, todos nós temos um passado, não é mesmo?".

Além disso, Gabriela ressaltou que desenvolveu uma grande amizade com Sheila ao longo dos anos. "Eles sempre mantiveram uma amizade muito bonita e, com o tempo, Sheila e eu também nos tornamos amigas. Como ela mesmo mencionou, foi madrinha do nosso casamento, assim como nós fomos padrinhos do casamento dela".