Babás ajudaram Murilo Huff a assegurar guarda do filho com Marília; entenda

Ao analisar os áudios entregues à defesa de Murilo pelas próprias babás do menino, o juiz detectou negligência por parte de Ruth. Segundo o juiz, negligência que poderia trazer consequências gravíssimas à saúde do próprio neto. Na decisão da audiência, obtida por Splash, foram destacadas algumas frases comprometedoras atribuídas à mãe de Marília Mendonça.

Ao dar ordens às funcionárias, ela proferiu as seguintes instruções: "Não fala pro Murilo que ele [Leo] tá tomando antibiótico", "Esconde o remédio", e "o Murilo quer se meter onde não sabe". Essas informações eram essenciais para o conhecimento do pai, tendo em vista que determinados medicamentos podem alterar a quantidade de açúcar no sangue da criança, levando a quadros de hiperglicemia ou hipoglicemia —condições que devem ser evitadas a quem é diabético.

Tais frases extraídas dos áudios trocados pelas babás de Leo foram interpretadas pelo magistrado como uma tentativa de Ruth em sabotar Murilo em seu papel como pai.

A sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático do fluxo de informações relevantes, a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai é ausente, incompetente ou irrelevante, são práticas que configuram atos de alienação parental, com consequências severas e duradouras ao desenvolvimento afetivo da criança. Juiz Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro, na decisão

Decisão favorável ao pai

O juiz concedeu a liminar para Murilo Huff contra Ruth, alterando a guarda de Leo de compartilhada para unilateral. Na decisão, ele aponta as provas apresentadas pelo cantor como graves e urgentes, tendo em vista a gravidade do quadro clínico da criança. Além disso, frisou que Ruth quebrou o elo de confiança com o pai de seu neto, e foi apontada como uma tutora negligente ao tentar omitir de Murilo informações cruciais para manter o pequeno Leo vivo e saudável.