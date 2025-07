Biancardi e Neymar postam fotos e dão boas-vindas à Mel: 'Novo capítulo'

Mel nasceu na madrugada de hoje, no Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi. Ela nasceu apenas dois dias depois do aniversário de 1 ano da irmã Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly.

A recém-nascida é a quarta filha de Neymar. Ele também tem Mavie do relacionamento com Bruna Biancardi, além de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena.