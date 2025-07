Brasileira está entre modelos do OnlyFans que mais 'ameaçam casamentos'

Camilla Araujo é uma das três produtoras de conteúdo adulto que mais ameaçam casamentos no mundo. É o que diz a pesquisa realizada pela OnlyGuider, mecanismo de busca do OnlyFans, com 2 mil mulheres casadas.

O que diz a pesquisa

Camilla Araujo ficou em terceiro lugar, com 21% dos votos das esposas que se disseram "ameaçadas" pela brasileira. A modelo relatou que ganha US$ 1,5 milhão (R$ 8,1 milhões) por mês com os conteúdos adultos, segundo o site NY Post.