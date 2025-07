Vendedor ambulante recebe ajuda constante de Ludmilla: 'Ela é um milagre'

Ludmilla, 30, foi flagrada oferecendo ajuda financeira a um vendedor de pipoca, com quem se encontro ao passar por um semáforo.

O que aconteceu

Um internauta registrou o momento e contou que a cantora sempre dá dinheiro ao ambulante. "Sempre que a Lud passa nesse sinal, ela ajuda esse senhor de todas as formas possíveis. Ele é sempre grato", declarou o autor da publicação, nos stories de seu Instagram.

O próprio comerciante expressou sua gratidão pelo apoio que Ludmilla sempre lhe brinda. "Viu como tem gente abençoada no mundo? Tem gente que é bênção, mas tem gente que é milagre. Ela é um milagre na minha vida. Sempre me ajuda", declarou ele, emocionado, enquanto caminhava com dificuldade usando uma bengala.