Thais Carla desabafa durante viagem após bariátrica: 'Agora eu posso viver'

Thais Carla se emocionou ao falar sobre as experiências que está tendo durante sua primeira viagem após realizar uma cirurgia bariátrica.

O que aconteceu

A dançarina relatou as novas experiências que viveu com a família após perder 52 quilos. "Andei de teleférico, foi super legal. Depois da bariátrica foi a primeira vez que subi num cavalo depois de ano. Eu vi que eu posso viver coisas que antigamente eu não estava podendo viver. E agora eu posso viver com as minhas filhas", disse ela.

A artista se emocionou ao falar que a cirurgia lhe ajudou a viver uma viagem incrível. "Foi incrível essa viagem após bariátrica. Surreal. Estou emocionada por que eu fiz muitas coisas que eu tinha insegurança. Me diverti. Me senti livre, viva", finalizou ela.