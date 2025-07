Sheila Mello nega treta com Scheila Carvalho: 'Respeito e admiração'

Sheila Mello, 46, comentou sobre sua relação com Scheila Carvalho, 51.

O que aconteceu

Sheila Mello nega treta com Scheila Carvalho. "Nunca fui tretada, inclusive esse recorte que colocaram é de uma entrevista que dei em que a pessoa estava pedindo para falar de cada integrante do Tchan!. Logo em seguida, em que falei do Jacaré dessa maneira carinhosa, perguntaram da Carvalho, falei a frase: 'Não sou tão amiga da Carvalho quanto sou do Jacaré'", revelou no podcast Papagaio Falante.

De acordo com ela, a rixa com a ex-dançarina do É o Tchan! foi criada pelo corte da entrevista. "Cortaram toda essa parte e deixaram só: 'Eu não sou tão amiga da Carvalho'", completou.