Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 5 a 12/7

Poliana fica preocupado com o estado de Raquel. Gilda reconhece Olavo e conta a Pascoal que o responsável por seu atropelamento estava na piscina da hípica com César. Heleninha e Ivan perdem o voo para Roma. Após enfrentar Marco Aurélio, Aldeíde pede demissão. Poliana fica nervoso no dia do casamento de Aldeíde. Aldeíde e Laudelino se casam e vão para Portugal. Pascoal e Gilda veem Maria de Fátima com César.

Segunda-feira, 7 de julho

Gilda sente pena de Raquel e não deixa Pascoal mostrar a foto que tiraram de Maria de Fátima e César. Solange recebe o convite de casamento de Maria de Fátima e Afonso. Tiago percebe o talento de André na montaria. Celina se sente humilhada por Odete. Pascoal mostra a foto de Maria de Fátima com César para Poliana, e Gilda comenta que a filha de Raquel pode estar envolvida em seu atropelamento. Solange conversa com Sardinha sobre seu relacionamento com Renato. Fátima briga com César. Gilda mostra a foto de Maria de Fátima com César para Raquel. Raquel acusa Maria de Fátima de ter roubado os dólares.

Terça-feira, 8 de julho

Raquel expulsa Maria de Fátima de casa. Renato se preocupa ao perder dois contratos de trabalho. Raquel pede desculpas a Ivan, mas se decepciona quando ele afirma que viajará com Heleninha. Leila oferece sua habilidade como contadora para ajudar Marco Aurélio. Raquel se surpreende com a reação de Odete ao defender Maria de Fátima de suas acusações. Raquel rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima. Maria de Fátima conversa com César, se mostrando abalada pelo episódio com a mãe. Afonso age de forma protetora ao saber por Maria de Fátima do ocorrido. Maria de Fátima segue as orientações de Odete para conquistar Celina. Celina fica chocada ao saber por Cecília que foi Maria de Fátima quem roubou os documentos de Sarita.

Quarta-feira, 9 de julho